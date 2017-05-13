В ночном ДТП в Актау столкнулись четыре автомобиля
13 мая 2017, 11:36
Авария с участием четырех автомобилей произошла в ночь с пятницы на субботу 13 мая.
Происшествие случилось на перекрестке между 7, 8, 9 микрорайонами у монумента «Вечный огонь», передает Лада.kz.
Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 03:24. С места ДТП бригада доставила мужчину 1994 года рождения в травматологический пункт Мангистауской областной больницы (МОБ).
- У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой, - сообщили в приемном покое МОБ.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Лада.kz
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858453-b059ca606c34d59183031e3ae52392cb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...