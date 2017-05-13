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В ночном ДТП в Актау столкнулись четыре автомобиля

13 мая 2017, 11:36

Авария с участием четырех автомобилей произошла в ночь с пятницы на субботу 13 мая.

Происшествие случилось на перекрестке между 7, 8, 9 микрорайонами у монумента «Вечный огонь», передает Лада.kz.

Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 03:24. С места ДТП бригада доставила мужчину 1994 года рождения в травматологический пункт Мангистауской областной больницы (МОБ).

- У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой, - сообщили в приемном покое МОБ.

Обстоятельства происшествия выясняются.



Фото: Лада.kz

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