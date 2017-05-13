В Астане из-за ремонта инженерных сетей будет перекрыто движение

Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В связи строительными работами инженерных сетей на пересечении улицы Бейсекова и проспекта Тлендиева движение автотранспорта будет частично ограничено, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.





"ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны» в рамках реализации проекта «Строительство ул. Бейсекова на участке от ул. Косшыгұлұлы до ул. Карасай батыра» начато строительство инженерных сетей на пересечении улицы Бейсекова и проспекта Тлендиева. В связи с этим с 21.00 часов 14 мая т.г. по 24 мая т.г. движение транспортных средств на указанном участке (по пр. Тлендиева) будет ограничено частично. Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуаций на дорогах города",- говорится в сообщении.





Также, из-за ремонта проезжей части моста «Тұлпар» по пр. Сарыарка с 12 по 15 мая текущего года на данном участке будет частично перекрыто движение.