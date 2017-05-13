Заползающие гадюки пугают сельчан в Костанайской области
13 мая 2017, 12:56
Опасная змея проникла на хоздвор домовладения ее семьи. Её вовремя заметили и обезвредили.
Жительница Терентьевки Карабалыкского района Ирина Арцукевич сделала снимок гадюк, сообщает Alau.kz.
Опасная змея проникла на хоздвор домовладения ее семьи. Её вовремя заметили и обезвредили.
«Я вижу это уже второй раз. Поэтому, как медик призываю всех людей относиться к благоустройству придомовой территории и двора серьезнее. У нас много пустырей в селе, но люди не хотят это убирать, ленятся. А между тем, змеи ползут к нам именно по этой причине, из-за заброшенности, из-за большого количества сухих веток, бурьяна. У нас ведь дети бегают, играют на улице. Да и взрослые тоже в опасности. Не хотелось, чтобы были укусы», — отметила Ирина Арцукевич.
Фото: Айна
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