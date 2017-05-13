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В Алматинской области загорелось кафе

13 мая 2017, 12:59

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Алматинской области в поселке Отеген батыра произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Загорелось кафе по адресу улица Титова 10. Как сообщают очевидцы, горело помещение караоке, которое находилось на втором этаже заведения.

"Пожар ликвидирован в 9:30 утра. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло послужить короткое замыкание в проводке", - сообщили в ДЧС области.

Обошлось без жертв и пострадавших.




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