Швейцарский футболист забил мяч в собственные ворота ударом в падении через себя

Игрок «отличился» при счете 2:1 в пользу «Ренена» и увеличил преимущество соперника.

Защитник швейцарского клуба «Пулли» Адриен Гульфо забил мяч в собственные ворота в падении через себя в матче с командой «Ренен», передает Lenta.ru.





Видеозапись момента появилась на YouTube-канале Guardian Football.





Игрок «отличился» при счете 2:1 в пользу «Ренена» и увеличил преимущество соперника. Однако «Пулли» сумел отыграться, а в серии пенальти оказался точнее.











