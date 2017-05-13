Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Бразилии хакерская атака нарушила работу системы соцобеспечения

13 мая 2017, 14:43

Общественный доступ к системе соцобеспечения был прекращен на целый день, включая "горячую линию".

Хакерская атака, затронувшая более 70 стран, нарушила работу нескольких государственных учреждений в Бразилии, включая систему социального обеспечения, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в результате все учреждения социального обеспечения получили указание отключить компьютеры от сети. Общественный доступ к системе соцобеспечения был прекращен на целый день, включая "горячую линию".

Органы юстиции штата Сан-Паулу и других штатов заявили, что компьютеры ведомств также подверглись атаке. Федеральная полиция задействовала разведывательные службы.

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras и министерство иностранных дел страны отключили свои системы в качестве меры предосторожности. Сайт МИД был недоступен в течение всего дня.

"Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее сообщалось, что хакеры, атаковавшие в пятницу медицинские учреждения Великобритании, а также испанскую телекоммуникационную компанию Telefónica, использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По словам экспертов, инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Фото: Fotolia / peterzayda

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...