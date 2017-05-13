В Бразилии хакерская атака нарушила работу системы соцобеспечения
13 мая 2017, 14:43
Общественный доступ к системе соцобеспечения был прекращен на целый день, включая "горячую линию".
Хакерская атака, затронувшая более 70 стран, нарушила работу нескольких государственных учреждений в Бразилии, включая систему социального обеспечения, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, в результате все учреждения социального обеспечения получили указание отключить компьютеры от сети. Общественный доступ к системе соцобеспечения был прекращен на целый день, включая "горячую линию".
Органы юстиции штата Сан-Паулу и других штатов заявили, что компьютеры ведомств также подверглись атаке. Федеральная полиция задействовала разведывательные службы.
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras и министерство иностранных дел страны отключили свои системы в качестве меры предосторожности. Сайт МИД был недоступен в течение всего дня.
"Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.
Ранее сообщалось, что хакеры, атаковавшие в пятницу медицинские учреждения Великобритании, а также испанскую телекоммуникационную компанию Telefónica, использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По словам экспертов, инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.
Фото: Fotolia / peterzayda
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