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Как уберечься от компьютерного вируса

13 мая 2017, 15:06

Основная масса заражений приходится на Россию. В Казахстане вирус "положил" компьютеры в офисе оператора Кашагана NCOC.

Центр Анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) в Казахстане рассказал, как казахстанским пользователям уберечься от последней хакерской атаки, которой подверглись компьютеры по всему миру.

Вирус-шифровальщик WannaCry по предварительным оценкам на конец дня 12 мая заразил более 45 тысяч компьютеров по всему миру. В числе организаций, подвергшихся атаке, называются региональные подразделения МВД РФ, офисы компаний "Мегафон", отделения "Сбербанка России", аэропорты Германии, объекты здравоохранения в Великобритании.

Основная масса заражений приходится на Россию. В Казахстане вирус "положил" компьютеры в офисе оператора Кашагана NCOC.

"Пользователям настоятельно рекомендуется установить актуальные обновления операционной системы Windows всех версий, отключить в случае отсутствия необходимости ее использования службу Netlogon и неукоснительно соблюдать базовые рекомендации по обеспечению защиты данных", — говорится в сообщении ЦАРКА в официальном аккаунте в Facebook.

Антихакеры отмечают, что для атаки использовался инструмент ETERNALBLUE, выложенный недавно в свободный доступ в числе других инструментов Агентства национальной безопасности США (АНБ), использующий уязвимость MS17-010. "Мы месяц назад сообщали о подобной угрозе для Казахстанского сегмента. По оценке специалистов CERT.KZ данной уязвимости в Казахстане потенциально подвержено более 5000 компьютеров", — отметили в ЦАРКА.

Источник: Sputnik.kz

Фото: Flickr/Ivan David Gomez Arce


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