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В Пакистане при обстреле во время строительных работ погибли десять рабочих

13 мая 2017, 15:35

Восемь человек погибли на месте, еще двое скончались во время транспортировки в больницу.

По меньшей мере десять рабочих погибли во время строительных работ в субботу на юге Пакистана после того, как неизвестные открыли по ним огонь, передает РИА Новости.

Телеканал отмечает, что нападавшие осуществили две атаки в округе Гвадар провинции Белуджистан.

По данным издания Dawn, восемь человек погибли на месте, еще двое скончались во время транспортировки в больницу после того, как неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь по рабочим.

Источники сообщили телеканалу, что район, где произошло нападение, оцеплен силами безопасности, проводится операция.

Фото: Flickr / Wasif Malik

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