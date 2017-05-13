В Пакистане при обстреле во время строительных работ погибли десять рабочих

Восемь человек погибли на месте, еще двое скончались во время транспортировки в больницу.

По меньшей мере десять рабочих погибли во время строительных работ в субботу на юге Пакистана после того, как неизвестные открыли по ним огонь, передает РИА Новости.





Телеканал отмечает, что нападавшие осуществили две атаки в округе Гвадар провинции Белуджистан.





По данным издания Dawn, восемь человек погибли на месте, еще двое скончались во время транспортировки в больницу после того, как неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь по рабочим.





Источники сообщили телеканалу, что район, где произошло нападение, оцеплен силами безопасности, проводится операция.



