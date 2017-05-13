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КНДР допустила возможность диалога с США

13 мая 2017, 16:05

"Диалог будет проводиться при подходящих обстоятельствах".

Глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи подтвердила свою встречу с американским экспертом и не исключила возможности двусторонних контактов с Вашингтоном "при подходящих обстоятельствах", сообщает РИА Новости.

"Я встречалась с (Томасом) Пикерингом. Я расскажу Вам об этом, когда представится ситуация в будущем", — сказала Чхве агентству Ренхап в аэропорту Пекина, откуда она направлялась в Пхеньян.
По данным агентства, дипломат Томас Пикеринг входил в группу американских экспертов под руководством Сюзанне Ди Маджио, директора некоммерческой исследовательской организации при Американской академии в Нью-Йорке и специалиста по Ирану. Встреча экспертной группы с северокорейской делегацией прошла в Осло.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Пхеньян вести переговоры с Вашингтоном, Чхве Сон Хи повторила уже не раз озвученную в прошлом позицию о том, что "диалог будет проводиться при подходящих обстоятельствах".

Ранее японское агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники распространило информацию о том, что Вашингтон якобы передал Пекину, что президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы из-за ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Фото: РИА Новости

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