КНДР допустила возможность диалога с США

"Я встречалась с (Томасом) Пикерингом. Я расскажу Вам об этом, когда представится ситуация в будущем", — сказала Чхве агентству Ренхап в аэропорту Пекина, откуда она направлялась в Пхеньян.

По данным агентства, дипломат Томас Пикеринг входил в группу американских экспертов под руководством Сюзанне Ди Маджио, директора некоммерческой исследовательской организации при Американской академии в Нью-Йорке и специалиста по Ирану. Встреча экспертной группы с северокорейской делегацией прошла в Осло.





Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Пхеньян вести переговоры с Вашингтоном, Чхве Сон Хи повторила уже не раз озвученную в прошлом позицию о том, что "диалог будет проводиться при подходящих обстоятельствах".