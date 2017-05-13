Арестован еще один причастный к теракту в Петербурге кыргызстанец

Подозреваемого в терроризме и незаконном обороте оружия и взрывчатки Мухаммадюсупа Эрматова в суд доставили трое охранников. Оказавшись в металлическом боксе для подсудимых, повернулся спиной к залу.





Мухаммадюсуп Эрматов — этнический узбек, перебравшийся в Россию, как и большинство других фигурантов расследования, из Ошской области Кыргызстана.





Проживая в Санкт-Петербурге, он с братом Ибгаримжоном, также арестованным по делу о теракте, работал на стройках, а затем получил лицензию таксиста. Жил с шестью земляками в арендуемой квартире на Товарищеском проспекте. При их задержании в квартире нашли взрывное устройство в корпусе огнетушителя.





По данным экспертов, точно такую же бомбу Акборжон Джалилов взорвал в вагоне санкт-петербургского метро 3 апреля нынешнего года. Жертвами теракта стали 15 человек.



