В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, погибли 17 человек
13 мая 2017, 17:14
Инцидент произошел на юго-западе Турции в провинции Мугла.
Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, погибли 17 человек, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на юго-западе Турции в провинции Мугла.
SON DAKİKA! Muğla'da tur midibüsü devrildi: 17 ölü...— Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 мая 2017 г.
DHA muhabiri Cihan Kaya olay yerinden son durumu aktardı pic.twitter.com/MHuQV3emWb
Фото: РИА Новости
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