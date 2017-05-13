Участник "Евровидения" от Болгарии пообещал в случае победы разбить награду

Участник "Евровидения-2017" Кристиан Костов, представляющий Болгарию, пообещал разбить награду хрустальный микрофон в случае своей победы, передает РИА Новости.





"Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ – я из окна вижу МГУ каждый день. Это мое "доброе утро"… Я обязательно сделаю фан-встречу или что-то такое – и мы увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", — сказал Костов в интервью, видео которого опубликовано на YouTube.











