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Трех девочек разыскивает полиция Караганды

13 мая 2017, 18:31

Для поиска создана специальная группа.

Полиция Караганды разыскивает пропавших без вести двоих двоюродных несовершеннолетних сестер и 13-летнюю карагандинку, передает МИА «Казинформ».

Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, по фактам поступивших заявлений от родственников девочек начато розыскное производство. Две несовершеннолетние сестры - Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева, пропали 8 мая, Диана Нурманбаева ушла из дома 11 мая.

«По факту исчезновения трех девочек ведутся поисковые мероприятия, создана специальная группа», - сообщил Бакытжан Кудияров.

Двоюродным сестрам 15 и 17 лет. Они ушли вечером 8 мая прогуляться и пропали в Сортировке в Караганде.

Третья пропавшая Диана Нурманбаева поехала 11 мая из центральной части Караганды к подругам в район ЖБИ. Перед исчезновением между ней и мамой состоялся неприятный разговор о ее опозданиях на занятия в школу.

Граждан, владеющих сведениями о том, где могут находиться три несовершеннолетних, просьба звонить в 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Фото: соцсети

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