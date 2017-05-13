Трех девочек разыскивает полиция Караганды

Полиция Караганды разыскивает пропавших без вести двоих двоюродных несовершеннолетних сестер и 13-летнюю карагандинку, передает МИА «Казинформ».





Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, по фактам поступивших заявлений от родственников девочек начато розыскное производство. Две несовершеннолетние сестры - Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева, пропали 8 мая, Диана Нурманбаева ушла из дома 11 мая.





«По факту исчезновения трех девочек ведутся поисковые мероприятия, создана специальная группа», - сообщил Бакытжан Кудияров.





Двоюродным сестрам 15 и 17 лет. Они ушли вечером 8 мая прогуляться и пропали в Сортировке в Караганде.





Третья пропавшая Диана Нурманбаева поехала 11 мая из центральной части Караганды к подругам в район ЖБИ. Перед исчезновением между ней и мамой состоялся неприятный разговор о ее опозданиях на занятия в школу.





Граждан, владеющих сведениями о том, где могут находиться три несовершеннолетних, просьба звонить в 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.



