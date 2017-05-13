17 мумий обнаружили археологи при раскопках в Египте
13 мая 2017, 19:02
Ранее археологическая экспедиция обнаружила в провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу времён Древнего Египта.
В Египте во время раскопок обнаружено 17 мумий, сообщает RT.
«Во время раскопок в Центральном Египте найдено 17 мумий», — говорится в сообщении Министерства по делам древностей страны.
#BREAKING Dig finds 17 mummies in central Egypt: antiquities ministry— AFP news agency (@AFP) 13 мая 2017 г.
Ранее археологическая экспедиция Каирского университета обнаружила в провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу времён Древнего Египта, которая состоит из нескольких подземных залов, коридоров, потайных комнат и отсеков.
Фото: Чудеса Нашей Планеты
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