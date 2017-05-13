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Назарбаев прилетел в Пекин

13 мая 2017, 18:21

Глава государства прибыл в Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

Нурсултан Назарбаев прилетел в Пекин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Глава государства прибыл в город Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - говорится на сайте.

18 апреля Глава государства принимал в Акорде первого вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, который и пригласил Президента Казахстана на Форум международного сотрудничества.

Фото: titus.kz

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