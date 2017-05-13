Microsoft решила обновить Windows XP из-за кибератак

Из-за прошедшей накануне по всему миру масштабной хакерской атаки компания Microsoft решила выпустить обновление безопасности для уже неподдерживающихся систем, таких как Windows XP, сообщает РБК





Специалисты Microsoft подготовили обновления, которые закрывают уязвимость, которую удалось использовать хакерам. При этом они касаются и тех операционных систем, поддержка которых была прекращена — Windows XP (поддержка прекращена в 2014 году) и Windows 8 (поддержка прекращена в 2016), а также Windows Server 2003. «Мы предпринимаем весьма необычный шаг для обеспечения безопасности для всех клиентов с целью защиты платформ Windows, которые сейчас поддерживаются только частично, включая Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003», — говорится в сообщении компании.





В Microsoft отметили, что в курсе того, что многие пользователи используют устаревшие операционные системы. «Учитывая потенциальное воздействие на клиентов и их бизнес, мы приняли решение выпустить обновление безопасности для платформ с выборочной поддержкой», — отметили в компании.





Поддержку Windows XP производитель ОС прекратил в апреле 2014 года. При этом отдельные обновления безопасности для некоторых вариантов этой системы выпускались до 2016 года.





Массовые кибератаки, использующие уязвимость в ОС Windows, произошли накануне, 12 мая по всему миру. Под удар попали государственные структуры, финансовые учреждения, электронные системы транспорта и здравоохранения. При этом хакеры требовали выплаты выкупа за прекращение атак.

