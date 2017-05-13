Европол призвал к расследованию "беспрецедентной" кибератаки

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России. Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.





"Последняя атака находится на беспрецедентном уровне и требует комплексного международного расследования, которое позволит установить виновника", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европола.





Европол отмечает, что тесно сотрудничает подразделениями по борьбе с киберпреступлениями в странах, затронутых кибератакой, а также взаимодействует с ключевыми партнерами в этой сфере.