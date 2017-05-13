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М.Мурзалин проинспектировал подготовку к ЭКСПО–2017 в Щучинско-Боровской курортной зоне

13 мая 2017, 20:20

Аким области осмотрел поляну Абылай хана, пляжную зону, центральный рынок и другие объекты массового пребывания людей.

Сегодня глава региона М.Мурзалин внепланово проинспектировал в Щучинско-Боровской куротной зоне ход подготовки ко встрече гостей и участников международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Аким области осмотрел поляну Абылай хана, пляжную зону, центральный рынок и другие объекты массового пребывания людей.



По результатам поездки М.Мурзалин высказал ряд критических замечаний и поручил в кратчайшие сроки решить вопросы благоустройства, обеспечения санитарной безопасности. «Как пристоличный регион, акмолинцы должны принять активное участие в организации и проведении международной выставки. Мы должны достойно встретить иностранных гостей и продемонстрировать высокий уровень сервиса», - подчеркнул М.Мурзалин.

Напомним, что в Акмолинской области для приема туристов разработаны 7 турпакетов, охватывающих более 30 маршрутов в Щучинско-Боровской курортной зоне и Коргалжынском заповеднике.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области


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