Количество погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 23

В настоящий момент движение на трассе Мугла — Анталья парализовано в обе стороны

На месте происшествия продолжают работать сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели, сообщает Life.ru.





Число погибших в аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла увеличилось до 23. На месте ДТП продолжают работать спасатели и полицейские. Об этом сообщают турецкие СМИ.



В настоящий момент движение на трассе Мугла — Анталья парализовано в обе стороны, а спасатели совместно с дорожными службами устраняют последствия страшной аварии.





По предварительным данным, причиной автокатастрофы могло стать то, что водитель не справился с управлением на крутом повороте в горной местности, из-за чего автобус сорвался с обрыва и перевернулся несколько раз.



