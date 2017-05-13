Количество погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 23
13 мая 2017, 20:28
В настоящий момент движение на трассе Мугла — Анталья парализовано в обе стороны
На месте происшествия продолжают работать сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели, сообщает Life.ru.
Число погибших в аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла увеличилось до 23. На месте ДТП продолжают работать спасатели и полицейские. Об этом сообщают турецкие СМИ.
В настоящий момент движение на трассе Мугла — Анталья парализовано в обе стороны, а спасатели совместно с дорожными службами устраняют последствия страшной аварии.
По предварительным данным, причиной автокатастрофы могло стать то, что водитель не справился с управлением на крутом повороте в горной местности, из-за чего автобус сорвался с обрыва и перевернулся несколько раз.
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