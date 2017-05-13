Убийце восьмилетней Вики Тойкенёвой вынесли приговор в ВКО
13 мая 2017, 20:40
Он признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней Ксении Сидориной и 8-летней Виктории Тойкеневой, их убийстве, грабеже и разбое.
Сегодня судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО Куаныш Забенов вынес приговор 25-летнему жителю Зыряновска Олегу Яицкому, сообщает AltayNews.kz.
Он признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней Ксении Сидориной и 8-летней Виктории Тойкеневой, их убийстве, грабеже и разбое.
Олегу Яицкому назначено пожизненное лишение свободы. Отбывать первые пять лет срока он будет в тюрьме.
Фото: AltayNews.kz.
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