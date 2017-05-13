На зданиях Астаны появляются наклейки со смайликами

На фасады зданий, не имеющих замечаний, активисты приклеят наклейку со смайликом и оценкой «отлично», а предприятиям, прилегающая территория которых требует уборки или находится в ненадлежащем состоянии, наклеят красный смайлик с отметкой «убери здесь».

12 мая на открытии гала-концерта «Жастар жалыны – 2017» в столице стартовало молодежное движение, направленное на выявление недостатков в сфере благоустройства города, сообщает официальный сайт столицы.





Активисты уже осмотрели здания, расположенные по проспекту Республики.





Под пристальный взгляд молодежи попали объекты предпринимательства, учреждения культуры, спорта, образования, здравоохранения, жилые дома, строительные площадки, с их последующей народной оценкой.









Цель движения – мониторинг соблюдения чистоты прилегающей территории вышеуказанных объектов. На фасады зданий, не имеющих замечаний, активисты приклеят наклейку со смайликом и оценкой «отлично», а предприятиям, прилегающая территория которых требует уборки или находится в ненадлежащем состоянии, наклеят красный смайлик с отметкой «убери здесь».









Движение организовано в рамках поддержки инициативы акима города Асета Исекешева. Столичный градоначальник призвал молодежь организовать широкое молодежное движение по Астане и начать с пяти небольших проектов: «Астана – город с высокой культурой», «Астана – чистый город», «Астана – город здоровых и спортивных людей», «Астана Smart City», «Астана – город добрых и улыбчивых людей».









Участники движения объединили второе и пятое направления.



