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Международную кибератаку остановил один программист

13 мая 2017, 21:17

Однако, как отмечается, это временный успех: как только хакеры изменят адрес в вирусе, атака продолжится.

Интернет-вирус WannaCry ("Хочется плакать"), атаковавший десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось остановить, сообщает Вести.ru.

По данным издания, программист @MalvareTechBlog вместе с коллегой Дарианом Хассом выяснили, что вирус обращается по адресу iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, и решил зарегистрировать соответствующий домен, чтобы проследить его активность. Оказалось, что адрес был зашит в коде вируса на тот случай, если его потребуется остановить.

"Так что я могу добавить в свое резюме, что случайно остановил международную кибератаку", — написал он.

Однако, как отмечается, это временный успех: как только хакеры изменят адрес в вирусе, атака продолжится.

Сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком начали поступать из разных стран мира вечером 12 мая. За снятие блокировки пользователям предлагалось в течение трех суток заплатить выкуп, причем в биткоинах.

Значительное число кибератак наблюдалось в России: вирус поразил компьютеры МВД, Минздрава, Сбербанка, "Мегафона" и ряда других крупных организаций и ведомств.

В Великобритании из-за массового заражения персональных компьютеров была нарушена работа 40 больничных учреждений.

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