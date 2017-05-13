Международную кибератаку остановил один программист

Однако, как отмечается, это временный успех: как только хакеры изменят адрес в вирусе, атака продолжится.

Интернет-вирус WannaCry ("Хочется плакать"), атаковавший десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось остановить, сообщает Вести.ru.





По данным издания, программист @MalvareTechBlog вместе с коллегой Дарианом Хассом выяснили, что вирус обращается по адресу iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, и решил зарегистрировать соответствующий домен, чтобы проследить его активность. Оказалось, что адрес был зашит в коде вируса на тот случай, если его потребуется остановить.





"Так что я могу добавить в свое резюме, что случайно остановил международную кибератаку", — написал он.



