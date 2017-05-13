Казахстанцев нет среди пострадавших в ДТП в Турции
13 мая 2017, 21:41
Как отметили в дипломатическом ведомстве, жертвами ДТП стали турецкие граждане.
По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в крупной автоаварии в Турции нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Турции.
Как отметили в дипломатическом ведомстве, жертвами ДТП стали турецкие граждане. «23 человека погибли, 11 - пострадали. Согласно информации, предоставленной официальными представителями провинции Мугла, иностранцев в перевернувшемся автобусе не было», - сообщили в посольстве.
Напомним, в турецкой провинции Мугла по невыясненной пока причине на автотрассе перевернулся автобус. Всего в нем находились 43 человека, в основном женщины и дети.
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