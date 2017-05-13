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Илон Маск показал "головокружительное" видео испытания скоростного тоннеля

13 мая 2017, 21:47

По замыслу главы SpaceX и Tesla, дорога от Вествуда до Лос-Анджелеса скоро будет вместо 30-45 минут занимать пять.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видео из скоростного тоннеля, проект которого разрабатывает The Boring Company. По такому туннелю автомобили смогут передвигаться со скоростью 200 км/час, сообщает РИА Новости.

"Внимание. Это видео может вызвать тошноту или головокружение", — такой надписью сопроводил Маск видео в Instagram.

По замыслу главы SpaceX и Tesla, дорога от Вествуда до Лос-Анджелеса скоро будет вместо 30-45 минут занимать пять.

В конце апреля Маск уже показывал проект скоростных подземных тоннелей. Он представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым со скоростью 200 км/час мчатся платформы с установленными на них автомобилями.


Фото: скриншот

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