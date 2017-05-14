Названы условия проведения боя Головкин — Альварес

Журналист ESPN Дэн Рафаэль рассказал о параметрах боя Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.





«Размеры ринга — стандартные: 20×20 футов (6,1 квадратных метра). У „Канело“ в случае поражения будет право на реванш, у Головкина — нет. Вес — 160 фунтов. Также боксеры пройдут допинг-тест VADA», — отметил Рафаэль.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.



