Названы условия проведения боя Головкин — Альварес
14 мая 2017, 00:05
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Журналист ESPN Дэн Рафаэль рассказал о параметрах боя Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Размеры ринга — стандартные: 20×20 футов (6,1 квадратных метра). У „Канело“ в случае поражения будет право на реванш, у Головкина — нет. Вес — 160 фунтов. Также боксеры пройдут допинг-тест VADA», — отметил Рафаэль.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Фото: sports.kz
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