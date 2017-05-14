Названы условия проведения боя Головкин — Альварес

14 мая 2017, 00:05

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

Журналист ESPN Дэн Рафаэль рассказал о параметрах боя Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Размеры ринга — стандартные: 20×20 футов (6,1 квадратных метра). У „Канело“ в случае поражения будет право на реванш, у Головкина — нет. Вес — 160 фунтов. Также боксеры пройдут допинг-тест VADA», — отметил Рафаэль.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

Фото: sports.kz

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