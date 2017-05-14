Во Франции из музея Лиона похитили экспонаты на сумму более миллиона евро

По информации телеканала, система оповещения музея сработала в ночь на субботу, сотрудники полиции быстро приехали на место вызова, однако "экипированным, решительным и организованным" злоумышленникам удалось скрыться.





Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, среди похищенных ценностей — главный экспонат музея Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем. В числе украденного также перстень и чаша. Общая сумма ущерба может превышать миллион евро, передает телеканал.





На время проведения расследования музей будет закрыт.





Музей изобразительных искусств Фурвьер представляет предметы христианского, французского и мирового искусства и религии. Главный экспонат — Тиара Девы Марии — находится в музее с 1899 года.