Сын бен Ладена поклялся мстить американцам за смерть отца
14 мая 2017, 01:34
В найденных письмах мужчина обещал создать и возглавить ради этого террористическую сеть.
Бывший агент Федерального бюро расследований США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в Пакистане были найдены письма Хамзы бен Ладена. В них он обещает возглавить террористическую сеть и отомстить за своего отца, передает Life.ru.
— Мы собирается отомстить за то, что вы сделали с мои отцом, Ираком и Афганистаном. Американцы, мы уже идём, и вы почувствуете это, — говорится в обнаруженных бумагах.
Письма были написаны сыном террориста, ещё когда тот был ребёнком. Их обнаружили во время рейда, сразу после того, как Усама бен Ладен был убит в своей штаб-квартире в Пакистане в 2011 году спецподразделением ВМС США.
— Каждый взгляд, каждая улыбка, которую вы дали мне, каждое слово, которое вы мне сказали. Я считаю, что меня выковали сталью. Путь джихада во имя Бога — это то, ради чего мы живём, — писал Хамза бен Ладен своему отцу.
Фото: lenta.ru
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