Мексиканский боксер ждет нокаута от Головкина в бою с Альваресом
14 мая 2017, 02:00
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Мексиканский боксер Рикардо Родригес (16-3, 5 КО) в интервью AleetBoxing оценил шансы своего соотечественника Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) в бою с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Думаю, это будет отличный бой. Это как читать хороший роман. Что касается его исхода, то я полагаю, что он завершится нокаутом. Во всяком случае, мы знаем Головкина именно по нокаутам. Но я как мексиканец, конечно, буду болеть за «Канело», — сказал Родригес.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
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