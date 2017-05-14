Мексиканский боксер ждет нокаута от Головкина в бою с Альваресом

Мексиканский боксер Рикардо Родригес (16-3, 5 КО) в интервью AleetBoxing оценил шансы своего соотечественника Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) в бою с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.





— Думаю, это будет отличный бой. Это как читать хороший роман. Что касается его исхода, то я полагаю, что он завершится нокаутом. Во всяком случае, мы знаем Головкина именно по нокаутам. Но я как мексиканец, конечно, буду болеть за «Канело», — сказал Родригес.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.



