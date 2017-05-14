В Казахстане 14 мая прогнозируют дождь и усиление ветра

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов в воскресенье, 14 мая, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дождь, гроза, туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, лишь на западе погода - без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Карагандинской области местами ожидается град. Ночью и утром в Костанайской области местами - туман.

В Алматы +30, ясно.

В Астане +18, преимущественно облачно.

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