Защитник "Барселоны" попал в больницу
14 мая 2017, 06:25
У супруга Шакиры вирусное заболевание.
Футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике госпитализирован с вирусом желудочного гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание AS.
Футболиста доставили в больницу из-за недомогания. По итогам обследования врачи диагностировали у Пике вирус желудочного гриппа. Сообщается, что защитник пропустит ближайший матч в рамках чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".
"Барселона" с 84 очками в активе лидирует в чемпионате Испании. Однако мадридский "Реал", который также набрал 84 очка, имеет матч в запасе. Судьба титула решится в последних турах.
Фото © AP Photo / Manu Fernandez
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