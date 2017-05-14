Защитник "Барселоны" попал в больницу

Футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике госпитализирован с вирусом желудочного гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание AS.

Футболиста доставили в больницу из-за недомогания. По итогам обследования врачи диагностировали у Пике вирус желудочного гриппа. Сообщается, что защитник пропустит ближайший матч в рамках чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".

"Барселона" с 84 очками в активе лидирует в чемпионате Испании. Однако мадридский "Реал", который также набрал 84 очка, имеет матч в запасе. Судьба титула решится в последних турах.

Фото © AP Photo / Manu Fernandez