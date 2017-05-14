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Северная Корея запустила неизвестную ракету

14 мая 2017, 06:27

Пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения мог быть баллистической ракетой.

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

"Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто", — приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

Японские власти отметили, что северокорейская ракета, предположительно, пролетела тридцать минут и упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

Фото © РИА Новости . Илья Питалев


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