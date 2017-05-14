В Алматы женщина за рулем внедорожника снесла опору газовой трубы

В ночь на 14 мая в Алматы женщина за рулем внедорожника Nissan Qashqai снесла опору газовой трубы и врезалась в забор жилого дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в микрорайоне «Баганашыл 2», по ул. Дзержинского в восточном направлении, за ул. Трудовая. Женщина на Nissan Qashqai не справилась с управлением и врезалась в забор жилого дома, снеся по пути опору газовой трубы.

На грохот сбежались хозяева дома и соседи близлежащих домов. Хозяйка дома вызвала газовую службу и сотрудников дорожно-патрульной полиции. Через некоторое время к женщине, управлявшей Nissan, приехал сын, и между ним и хозяевами дома произошел скандал.

Как рассказал сын женщины, его мать двигалась по узкой улице, с невысокой скоростью, а ей навстречу с "мигалками" промчались два экипажа дорожно-патрульной полиции. Женщина, испугавшись быстро приближающихся полицейских, вильнула резко рулем, отчего потеряла управление и въехала в забор. Сын вызвал бригаду скорой, заявив, что его матери плохо, она диабетик и у нее поднялся сахар в крови. Но у жильцов дома была своя версия.

Со слов жильцов дома, женщина управляющая Nissan, находилась в состоянии алкогольного опьянения, после ДТП она начала скандалить с хозяевами дома, а судя по тормозному следу, Nissan врезался в забор, свернув с полосы встречного движения.

Во все обстоятельствах данного ДТП предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Утечки газа не произошло, в аварии никто не пострадал.



