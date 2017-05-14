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При крушении поезда в Греции погибли четыре человека

14 мая 2017, 07:51

Поезд, направлявшийся из Афин во второй по величине город страны Салоники, сошел с рельсов, его локомотив врезался в дом.

В результате крушения поезда «Афины-Салоники» погибли четыре человека, еще пятеро ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TrainOSE.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 мая, недалеко от города Адендро.

Поезд, направлявшийся из Афин во второй по величине город страны Салоники, сошел с рельсов, его локомотив врезался в дом. В поезде находились около 100 пассажиров. Как отмечается в пресс-релизе компании, причины инцидента по-прежнему не установлены.

На место выехал министр инфраструктуры, транспорта и коммуникаций страны Христос Спирцис. По информации компании, другие поезда, работающие на маршруте «Афины-Салоники», продолжают работу в обычном режиме.

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters, источник: Лента.ру


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