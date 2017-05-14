При крушении поезда в Греции погибли четыре человека
Поезд, направлявшийся из Афин во второй по величине город страны Салоники, сошел с рельсов, его локомотив врезался в дом.
В результате крушения поезда «Афины-Салоники» погибли четыре человека, еще пятеро ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TrainOSE.
Инцидент произошел вечером в субботу, 13 мая, недалеко от города Адендро.
Поезд, направлявшийся из Афин во второй по величине город страны Салоники, сошел с рельсов, его локомотив врезался в дом. В поезде находились около 100 пассажиров. Как отмечается в пресс-релизе компании, причины инцидента по-прежнему не установлены.
На место выехал министр инфраструктуры, транспорта и коммуникаций страны Христос Спирцис. По информации компании, другие поезда, работающие на маршруте «Афины-Салоники», продолжают работу в обычном режиме.
Фото: Alexandros Avramidis / Reuters, источник: Лента.ру
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