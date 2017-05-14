Президент Казахстана примет участие в открытии Форума «Один пояс, один путь»

Форум будет состоять из Пленарной сессии и Диалога высокого уровня (14 мая), а также Круглого стола лидеров (15 мая за закрытыми дверями).

Сегодня в 09.00 часов по пекинскому времени (07.00 часов по времени Астаны) впервые в истории в столице Китая открылся двухдневный Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Темой Форума станет «Один пояс, один путь: сотрудничество во имя общего процветания». Китай намерен превратить его в многостороннюю диалоговую площадку для практической реализации стратегических инициатив Председателя КНР Си Цзиньпина - совместное формирование «Экономического пояса Шелкового пути» (выдвинута в Казахстане в сентябре 2013 года) и «Морского Шелкового пути 21-го века» (озвучена в Индонезии в октябре 2013 года), которые объединены в единую инициативу «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Повестка дня мероприятия сфокусируется на вопросах взаимосвязанности политики, транспорта, торговли, финансов и народов. Обсуждения затронут такие ключевые вопросы, как инфраструктурная связь, торгово-экономическое сотрудничество, промышленные инвестиции, энергетика и ресурсы, финансовая поддержка, гуманитарные обмены, защита окружающей среды, морское взаимодействие и др.

Форум будет состоять из Пленарной сессии и Диалога высокого уровня (14 мая), а также Круглого стола лидеров (15 мая за закрытыми дверями).

Наряду с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в Форуме примут участие президенты России (Владимир Путин), Беларуси (Александр Лукашенко), Кыргызстана (Алмазбек Атамбаев), Узбекистана (Шавкат Мирзиёев), Турции (Реджеп Тайип Эрдоган), Аргентины (Маурисио Макри), Чили (Мишель Бачелет), Индонезии (Джоко Видодо), Вьетнама (Чан Дай Куанг), Филиппин (Родриго Роа Дутерте), Лаоса (Буннянг Ворачит), Чехии (Милош Земан), Швейцарии (Дорис Лойтхард), Кении (Ухуру Кениата), госсоветник Мьянмы (Аун Сан Су Чжи), премьер-министры Пакистана (Наваз Шариф), Венгрии (Виктор Орбан), Греции (Алексис Ципрас), Испании (Мариано Рахой), Италии (Паоло Джентилони), Камбоджи (Хун Сен), Малайзии (Наджиб Тун Разак), Монголии (Жаргалтулгын Эрдэнэбат), Польши (Беата Шидло), Сербии (Александр Вучич), Фиджи (Фрэнк Баинимарама), Шри-Ланки (Ранил Викрамасингхе) и Эфиопии (Хайлемариам Десалень) - руководство 29 государств.

В Форуме также примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Всемирного банка Ким Джим Ён и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Форум станет самым высоким по уровню мероприятием в рамках ОПОП с момента его запуска, а также важнейшим по значимости политико-дипломатическим мероприятием Китая в 2017 году.

Руководство Китая придает особое значение проведению Форума на должном уровне, поскольку по итогам данного мероприятия будут подведены предварительные итоги реализации инициативы «Один пояс, один путь», а также рассмотрены и приняты новые меры по ее дальнейшему развитию.