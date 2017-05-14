В Астане ограничат движение по улице Ақмешіт

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Акимат столицы предупредил о временном ограничении движения транспорта на участке по ул. Ақмешіт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны» в рамках реализации проекта «Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее ул. №19) в городе Астана. Строительство ул. Ақмешіт (ул. №33)» планирует начать строительно-монтажные работы по ул. Ақмешіт на участке от ул. Алматы до ул. Керей-Жәнібек хандар. В связи с чем, с 14 мая по 1 июня текущего года на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств», - говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.