Как выступили казахстанцы на Исламиаде-2017

По результатам двух дней IV Исламских игр солидарности, проходящих в Баку, спортсмены Национальной сборной Казахстана выступили в соревнованиях по боксу и дзюдо. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.

12 мая боксер Куат Куанов в весовой категории до 64 кг одолел кыргызского спортсмена со счетом 3:2 и вышел в следующий круг, где в ¼ финала встретится с туркменским боксером.

В весовой категории свыше 91 кг воспитанник шымкентской школы бокса 19-летний Нурлан Сапарбай проиграл по очкам азербайджанскому спортсмену, двукратному чемпиону мира, чемпиону Европы, призеру Олимпийских игр в Лондоне Магомедрасулу Меджидову.

13 мая стартовали дзюдоисты. В весовой категории до 52 кг Гульдана Альмухамбетова заняла призовое место и принесла первую бронзовую медаль в нашу копилку. В схватке за медаль она одолела свою соперницу из Узбекистана Диору Келдиярову.

Сегодня также выступят наши дзюдоисты в весовой категории до 60 кг Олимпийский чемпион среди юношей Бауыржан Жуантаев, его соперник из Кыргызстана Бестаев Отар.

Мейржан Калтаев в весовой категории до 66 кг встретится с иранцем, они будут бороться за бронзовую медаль.

Сегодня также пройдут квалификационные соревнования, где выступают наши боксеры.

Напомним, с 12 по 22 мая 2017 года в столице Азербайджана в городе Баку проходят IV Исламские игры солидарности. На играх представлены 54 страны и около 3500 спортсменов. Казахстан представляют 32 спортсмена в 5 видах спорта: бокс, дзюдо, тхэквондо WTF, вольная и женская борьба.