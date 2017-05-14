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Воры вынесли из французского музея экспонаты на миллион евро

14 мая 2017, 10:14

На время проведения расследования музей Фурвьер будет закрыт для посетителей.

Во французском Лионе злоумышленники ночью обокрали музей изобразительных искусств Фурвьер, вынеся из него экспонаты на сумму более миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.

Как отмечается, система оповещения музея сработала в ночь с пятницы на субботу, сотрудники полиции быстро приехали на место вызова, однако «экипированным, решительным и организованным» злоумышленникам удалось скрыться.

Добычей злоумышленников стало множество ценностей, в том числе и главный экспонат — Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем и находившаяся в музее с 1899 года. В числе украденного также перстень и чаша.

Общая сумма ущерба может превышать миллион евро. На время проведения расследования музей Фурвьер будет закрыт для посетителей.

Фото: Fourviere.org


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