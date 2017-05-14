Замминистра внутренних дел РК оценил паводковую ситуацию в СКО

Масштабы паводка 2017 года намного превысили максимальные значения данных природных явлений за последние 37 лет.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин и председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Беккер В.Р. в Северо-Казахстанской области совершили облёт пострадавших от паводка населённых пунктов в пойме реки Есиль близи Петропавловска и ниже по течению до границы с Тюменской областью Российской Федерации (Кызылжарский район СКО) с целью ознакомления с проведёнными противопаводковыми мероприятиями. Об этом Zakon.kz сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

Для минимизации последствий прогнозировавшегося масштабного паводка 2017 года, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в области был заблаговременно проведён комплекс мероприятий. Для инженерной защиты в 61 населенном пункте проведены работы по возведению и укреплению более 49 км земляных обвалований, прорыто более 18 км водоотводных каналов. Для жизнеобеспечения эвакуируемого населения развернуты пункты эвакуации в г. Петропавловск и населенных пунктах районов области.

Природа внесла свои коррективы. Масштабы паводка 2017 года намного превысили максимальные значения данных природных явлений за последние 37 лет.

17 апреля 2017 г. зафиксирована рекордная отметка уровня перелива через гребень Сергеевского водохранилища, который составил 3 метра 38 сантиметров, чего не наблюдалось с момента его ввода в эксплуатацию с 1968 года. Вблизи г.Петропавловск произошло слияние паводковых вод, реки Есиль с озером Пёстрое, что наблюдалось лишь в период паводка 1941 года.





Ежедневно с начала паводкового периода Департаментом по ЧС СКО проводится обмен информацией по текущей паводковой обстановке на реке Есиль и её притоках с МЧС России по Тюменской области, с указанием подъёма уровня воды на гидрологических постах.

В период с 30 марта на территории Северо-Казахстанской области было подтоплено 380 жилых домов в Айыртауском, Г. Мусрепова и Кызылжарском районах и в г. Петропавловск. Большая часть подтоплений произошла в связи с поднятием уровня воды в реке Есиль.

В результате природной стихии остаются подтопленными 215 жилых домов в Кызылжарском районе и г. Петропавловск.

Подразделениями Комитета по ЧС МВД РК, Департамента внутренних дел СКО и местной полицейской службы, Национальной Гвардии, местными исполнительными органами и службами гражданской защиты был проведён комплекс мероприятий по защите населения области, обеспечения жизнедеятельности пострадавшего от паводка населения.

Производилась заблаговременная эвакуация населения из зон возможного затопления в количестве 2993 человека, из которых 783 человека уже вернулись в свои дома, 2084 человека размещены у родственников, соседей и 126 человек размещены в пунктах эвакуации Кызылжарского района и г. Петропавловск.

Произведен заблаговременный отгон 2099 голов домашнего скота и 1473 домашних птиц. Вернулось в свои подворья 1203 головы домашнего скота и 1473 домашних птиц.





На 10-ти участках автодорог переливы закончились, движение полностью восстановлено. На всех действующих переливах выставлены посты, а также установлены предупреждающие и ограничивающие знаки. Осуществляется круглосуточное дежурство.

С начала паводкового периода произошло 17 переливов через автодороги республиканского, областного и районного значения, на данный момент действуют 5 переливов и 2 участка дорог размыты (в Тайыншинском районе паводковыми водами реки Чаглинка).

В период прохождения паводка проводились превентивные работы по недопущению подтоплений жилых домов в населенных пунктах региона, возведено 10490 метров защитных дамб, наполнено и уложено 61650 шт. мешкотары, откачано более 583 тыс. м3 воды. На постоянной основе оказывается психологическая и медицинская помощь населению. Осуществляется перевоз населения на плавсредствах с отрезанных водой населенных пунктов, всего перевезено более 15830 человек.

В проведении инженерных работ, а также в перевозке людей и продуктов питания через водные преграды и мониторинге уровня воды в реке Есиль, с начала паводкового периода было задействовано 2007 человек, 394 единиц техники и 23 плавсредств, 94 мотопомп, в том числе были задействованы силы и средства КЧС МВД РК - спасатели 3 оперативно-спасательных отрядов из гг. Астана, Алматы и Павлодар в количестве 84 человека, 18 единиц техники, 18 плавательных средств и 10 мотопомп.

В Кызылжарском, Габита Мусрепова районах и городе Петропавловск в связи со сложной паводковой обстановкой, решениями акимов соответствующих административно-территориальных единиц объявлены чрезвычайные ситуации природного характера местного масштаба. Созданы комиссии по обследованию пострадавшей территории, оценке нанесенного материального ущерба.

Гибели людей в период паводка не зафиксировано.

Зарегистрирован падеж скота, в количестве 94 головы (82 овец и 12 свиней, с. Рузаевка района Г. Мусрепова).

Департаментом по ЧС СКО совместно с местными исполнительными органами проводятся работы по перевозке людей с отрезанных водой населенных пунктов, откачке воды с затопленных территорий, мониторинг уровня воды в реке Есиль.