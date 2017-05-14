12 правил идеального отдыха на природе

В хорошую погоду многие люди уезжают отдыхать за город.

Мы решили рассказать о том, как сделать поездку идеальной и справиться с неприятными ситуациями на отдыхе.





Разводите костер на песке или камне. Если вы не нашли подходящего места, снимите верхний слой почвы с дерном. При разведении костра не лейте жидкость для розжига в открытое пламя — бутылка с ней может взорваться в руках. Поджигайте дрова сразу после того, как налили жидкость, иначе она может начать испаряться и вспыхнуть. Чтобы на раскладной стол не забирались муравьи, поставьте его ножки в одноразовые контейнеры с водой. На плед можно положить сушеную мяту или огуречную кожуру — эти запахи отпугивают муравьев. Комаров можно отпугнуть розмарином или шалфеем, бросив несколько листочков на горячие угли костра или мангала. Чтобы сохранить продукты свежими, используйте термосумку или вакуумный контейнер с крышкой. Когда вы нажимаете на крышку, воздух из контейнера удаляется. Нет кислорода — нет бактерий. Если вы отдыхаете у воды, не мойте посуду в водоеме и не умывайтесь на берегу. Используйте таз или ведро, а после вылейте грязную воду на землю, чтобы она впиталась.





Не удаляйте клеща сразу, подойдите к процессу аккуратно и внимательно:

Обработайте место укуса растительным маслом.

Сделайте петлю из нитки и затяните ее между головкой и телом клеща.

Медленно подтяните нить вверх и удалите клеща.

Для проверки клеща на энцефалит нужно доставить его в лабораторию живым в течение 2 суток после удаления.

Если ожоги небольшие:

Нарежьте сырой картофель или морковь пластинами и приложите к ожогу.

Полейте место ожога холодной водой и посыпьте солью. Дождитесь, пока соль высохнет и осыплется.

Если ожоги сильные (волдыри или сошла кожа):

Густо залейте место ожога «Пантенолом» (Panthenol) в виде спрея или используйте мазь с антибиотиком и только потом накладывайте повязку, иначе ткань или бинт прилипнут к ране.

Нужно как можно быстрее очистить организм от яда и нейтрализовать токсины. Помимо обычного промывания раствором марганца и употребления активированного угля можно обратиться к следующим методам:

Заварите 2 ч. л. измельченного корня имбиря в 600 мл кипятка, перемешайте и процедите. Пейте по 50 мл теплого настоя в течение дня.

Прокипятите 3–5 ст. л. корицы в течение 5 минут и процедите. Выпейте 2–3 чашки, пока напиток горячий.

При отравлении не пейте алкоголь — его действие на организм лишь ухудшит ваше положение.

Жало оставляют только пчелы. Поэтому если вас укусила оса, не пытайтесь найти жало: ковыряя место укуса, вы занесете инфекцию. Чтобы вынуть жало, используйте обычную пластиковую карту: поставьте ее под углом 45° перед жалом и, немного надавив на кожу, проведите по месту укуса. Затем обработайте ранку любым антисептиком.

Первая помощь при ранах и порезах начинается с оценки ситуации:

Насколько сильное ранение и кровотечение.

Есть ли загрязнение.

Если ранка небольшая, а антисептика нет под рукой:

Промойте порез и нанесите на него смолу хвойного дерева.

Измельчите листья подорожника в кашицу и приложите к ранению, зафиксировав повязкой.

Если кровотечение сильное и пульсирующее, значит, повреждена артерия и нужно наложить жгут, который оставляют на конечности максимум на 1 час, поэтому немедленно езжайте в больницу. Жгут накладывается на 1,5–2 см выше поврежденного сосуда.





Если вы заметили ползущую змею, не двигайтесь, дайте ей возможность уйти. Змея нападает лишь тогда, когда чувствует опасность для жизни.

Первая помощь при укусе:

Полностью ограничьте движение в укушенной конечности, так как движение ускорит циркуляцию крови по сосудам и яд распространится по организму быстрее.

Продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Наложите жгут, но не дольше чем на 30–40 минут, иначе он нарушит кровоснабжение пораженных тканей. Обратитесь к врачу как можно быстрее.





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