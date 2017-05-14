В Кызылординской области прошел третий областной слет животноводов

13 мая в Жанакорганском районе Кызылординской области прошел ІІІ областной слет животноводов с участием Заместителя Премьер-Министра – Министра сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова, акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева, представителей национального управляющего холдинга «КазАгро», Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.

Мероприятие проводилось у подножья горы Усенбау, где установили юрты для гостей. В рамках слета была организована выставка сельхозпродукции местных производителей.

- В настоящее время Иран, Китай, Европа и Россия проявляют большой интерес к производимым в Казахстане натуральным продуктам и готовность инвестировать в агросектор и приобретать казахстанскую сельхозпродукцию. В этом году мы планируем экспортировать 100 тонн мяса крупного рогатого скота и 25 тонн баранины. Ряд руководителей иранских компаний, выразивших заинтересованность в экспорте живых овец, побывали по нашему приглашению в Кызылординской области, сейчас ведутся переговоры о приобретении мяса и скотины. Говядина для экспорта будет производиться на современных откормочных площадках на 6000 голов скота в ТОО «Сыр Маржаны» и «Шаган жер», товарищество «Сыр маржаны» заключило соглашение о строительстве совместно с иранскими коллегами мясокомбината по мировым стандартам. В Сырдарьинском районе начали работу откормочная площадка на 10 тысяч голов овец и комплекс по производству 250 тонн ягнятины в год товарищества «Абай-Даулет», - рассказал аким области Крымбек Кушербаев.

Глава региона, Вице-премьер-Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов и председатель отраслевого профессионального союза работников сельского хозяйства Абубакир Сулейменов поздравили участников слета и наградили ряд работников аграрной отрасли медалями, Почетными грамотами МСХ РК и благодарственными письмами акима области. Отдельные награды и ценные призы получили 30 передовиков-животноводов региона.

Мероприятие завершилось концертом, национальными спортивными играми и массовыми гуляниями.



