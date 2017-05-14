Столичный акимат прокомментировал выселение астанчанки, незаконно проживающей на дачном участке

В настоящее время акимат города Астаны принимает все необходимые меры для урегулирования вопроса.

В связи с информацией о том, что дом 52-летней Несипкуль Уябаевой, поостренный на участке ее сестры Раушан, подлежит принудительному сносу.

«Согласно постановлению акимата города Астаны от 21 октября 2014 года № 197-1769 садовый участок уч. №188в с/т «Майский» подлежит принудительному изъятию для государственных нужд под строительство детского сада на 240 мест.

В соответствии с вступившим в законную силу решением суда, собственнице данного садового участка, Раушан Уябаевой, 14 августа 2015 года на специальный расчетный счет Департамента юстиции города Астаны перечислена денежная компенсация в размере 4 706 843 тенге.

Данная сумма на момент выплаты была эквивалентна 25 000 долларов США и являлась справедливым возмещением за изымаемое имущество.

На сегодняшний день Раушан Уябаева проживает в Жамбылской области в индивидуальном жилом доме, принадлежащем ей на праве частной собственности.

У Несипкуль Уябаевой на праве собственности имеется другое недвижимое имущество: земельный участок и квартира. Это садовый участок № 117 в с/т «Майский» (г. Астана) и объект недвижимости по адресу в городе Шу Жамбылской области по адресу: ул.Д.Кунаева, дом 10 кв. 21.

Несмотря на это, Несипкуль Уябаева продолжает проживать на дачном участке, не имея при этом никаких прав на объект изъятия, и пытается добиться получения жилья от столичного акимата.

Следует отметить, что строения, возведенные на садовых участках, не являются отдельными объектами недвижимости, а имеют статус временных сооружений и должны эксплуатироваться в соответствии с целевым назначением – для сезонного садоводства.

В настоящее время акимат города Астаны принимает все необходимые меры для урегулирования вопроса».