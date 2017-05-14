Сборная Казахстана по футзалу до 17 лет провально выступила на Кубке развития УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу провально выступила на Кубке развития УЕФА-2017, в котором принимали участие игроки до 17 лет, сообщает Sports.kz.

На турнире «Четырех наций» в Врнячке-Бане (Болгария) Казахстан уступил всем соперникам — Сербии (1:8), Румынии (1:4) и России (0:15). Как итог — последнее, четвертое место, ноль очков и разница забитых и пропущенных мячей — 2:27.

Итоговое положение команд: Россия — 9 очков, Сербия — 6, Румыния — 3, Казахстан — 0.