Сборная Казахстана по футзалу до 17 лет провально выступила на Кубке развития УЕФА

14 мая 2017, 14:28

Разница мячей составила 2:27.

Сборная Казахстана по футзалу провально выступила на Кубке развития УЕФА-2017, в котором принимали участие игроки до 17 лет, сообщает Sports.kz.

На турнире «Четырех наций» в Врнячке-Бане (Болгария) Казахстан уступил всем соперникам — Сербии (1:8), Румынии (1:4) и России (0:15). Как итог — последнее, четвертое место, ноль очков и разница забитых и пропущенных мячей — 2:27.

Итоговое положение команд: Россия — 9 очков, Сербия — 6, Румыния — 3, Казахстан — 0.


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