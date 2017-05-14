Как ловили орудовавшего в Казахстане некрофила
Следователь рассказал подробности громкого дела.
Известный в Кыргызстане публицист, полковник милиции в отставке Александр Зеличенко рассказал, как ловили "бишкекского некрофила", почти 30 лет вскрывавшего могилы девушек на территории Кыргызстана, Казахстана и России, передает Sputnik Казахстан.
Дело некрофила Михаила Лукьянова было резонансным в Советском союзе. Преступник вскрывал могилы недавно похороненных девушек и насиловал их.
Лукьянова не могли установить даже приехавшие на подмогу суперсыщики из Москвы. Оперативники буквально ночевали на кладбищах. Устраивали засады, наблюдали за погостами с приборами ночного видения. Но он попался лишь в 1995 году.
Свое первое преступление 46-летний Лукьянов совершил в 1968 году. С тех пор он объездил кладбища в Кыргызстане, Казахстане и России. Задержать его смогли лишь благодаря случаю, который сам некрофил называет не иначе как Божьей карой.
Фото © Sputnik / Азамат Тотубаев
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