Как ловили орудовавшего в Казахстане некрофила

Известный в Кыргызстане публицист, полковник милиции в отставке Александр Зеличенко рассказал, как ловили "бишкекского некрофила", почти 30 лет вскрывавшего могилы девушек на территории Кыргызстана, Казахстана и России, передает Sputnik Казахстан.

Дело некрофила Михаила Лукьянова было резонансным в Советском союзе. Преступник вскрывал могилы недавно похороненных девушек и насиловал их.

Лукьянова не могли установить даже приехавшие на подмогу суперсыщики из Москвы. Оперативники буквально ночевали на кладбищах. Устраивали засады, наблюдали за погостами с приборами ночного видения. Но он попался лишь в 1995 году.

Свое первое преступление 46-летний Лукьянов совершил в 1968 году. С тех пор он объездил кладбища в Кыргызстане, Казахстане и России. Задержать его смогли лишь благодаря случаю, который сам некрофил называет не иначе как Божьей карой.

Фото © Sputnik / Азамат Тотубаев