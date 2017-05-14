В Кызылорде прошел слет молодых госслужащих

В нем приняли участие государственные служащие из Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областей.

Впервые в Казахстане в Кызылорде состоялся слет молодых государственных служащих. В нем приняли участие государственные служащие из Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областей.

В рамках слета был проведен региональный форум молодых государственных служащих "Роль молодых во вхождении в 30-ку развитых стран" с участием акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева и руководителя аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саяна Ахметжанова.

Открывая форум, аким Кызылординской области отметил важность привлечения к работе в государственном аппарате специалистов высокого класса, обладающих новейшими знаниями и практическим опытом работы, способных к прогрессивному и креативному мышлению.

- Во все времена движущей силой общества была молодежь. Поэтому Глава государства возлагает на нее особые надежды. Как писал Магжан Жумабаев «Я верю в молодежь, смелую как лев, энергичную как тигр, сильную как орел». Желаю вам, быть новаторами, современными и упорными в работе на госслужбе. Только так вы достигнете желаемого! – сказал глава региона.

Руководитель аппарата Агентства Саян Ахметжанов рассказал о ходе работы по созданию профессионального государственного аппарата.

Также во время форума были обсуждены проблемные вопросы в сфере государственной службы.

В рамках слета участники ознакомились с достопримечательностями Кызылординской области, побывали на мемориальном комплексе Коркыт ата в Кармакшинском районе.

В завершение был организован марафон "Адал жол" протяженностью 5 км.



