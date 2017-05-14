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Пьяный сельчанин в Алматинской области угнал у соседа трактор

14 мая 2017, 15:47

Как выяснилось, трактор марки «Т-40» был угнан в селе Жайнак бытыр Кербулакского района.

В Алматинской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в угоне трактора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Владелец сельскохозяйственной техники, обратившийся к местным полицейским с официальным заявлением, сообщил, что трактор был угнан буквально со двора дома.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области в ходе организованных поисков полицейским совместно с потерпевшим удалось отыскать угнанный трактор и задержать подозреваемого. Им оказался 52-летний односельчанин заявителя.

В свое оправдание автоугонщик пояснил, что совершил угон транспортного средства в сильном алкогольном подпитии, чтобы добраться в соседнее село.

«Трактор возвращен его владельцу в поврежденном состоянии, так как угонщик, находившийся в нетрезвом состоянии, допустил наезд на препятствие. Досудебное расследование по факту продолжается в производстве Кербулакского РОВД по ст.200 УК РК» - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что с начала года полицейским региона удалось задержать почти 50 автоугонщиков. Факт угона трактора пока единственный из всех зарегистрированных в текущем году на территории Алматинской области.


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