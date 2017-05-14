Глава ВТО назвал условия успеха проекта Шелкового пути

Пекин в партнерстве с ВТО будет оказывать техподдержку не только предприятиям, но и властям стран Шелкового пути, которые нуждаются в создании торговой инфраструктуры.

Инициатива "Один пояс – один путь" во многом зависит от Китая, и лучшее, что Пекин может сделать для успешной реализации этого глобального проекта, это продолжить свой экономический рост, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо. Об этом пишет РИА Новости.

Китай является основным инвестором и главным инициатором проекта, которые нацелен на создание торгового коридора в Евразии для прямых поставок на льготных условиях. На форуме в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении страны значительно увеличить инвестиции в "Один пояс – один путь".

"Некоторое время глобальная экономика получала значительную выгоду от экономического роста Китая, и я считаю, что действующий порядок устроен так, чтобы удостовериться в том, что Китай сохранит стабильный уровень роста. Тогда мировая экономика вместе с Китаем сможет выбраться из этой инертной ситуации, в которой мы сейчас находимся. И лучшее, на что мы можем надеяться, это дальнейший быстрый рост в Китае", — сказал Азеведо в интервью телеканалу CGTN, комментируя слова Си Цзиньпина.

Он также отметил успех китайских властей в решении проблемы низкого уровня жизни: "Мы наблюдали за тем, как Китай за 40 лет смог вывести из нищеты 800 миллионов человек, и я думаю, что это все благодаря торговому потенциалу, многое здесь касалось торговли и взаимосвязи". Гендиректор ВТО добавил, что остальной мир должен последовать китайской модели в решении этого вопроса.

Азеведо также сообщил, что организация подписала соглашение с властями Китая о том, что Пекин в партнерстве с ВТО будет оказывать техподдержку не только предприятиям, но и властям стран Шелкового пути, которые нуждаются в создании торговой инфраструктуры. "Мы собираемся помочь им в создании условий, которые были бы благоприятны для бизнеса малых и средних компаний", — заключил Азеведо.

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