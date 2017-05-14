Выпускникам школ снова придется сдавать экзамены в школе и только потом ЕНТ

Экзамены в школе состоят из пяти предметов: 4 обязательных и один на выбор. ЕНТ тоже включает в себя пять дисциплин, но уже три обязательных и две профильных.

По введенным в этом году новым правилам, которые так похожи на старые, выпускникам снова придется сдать сначала выпускные экзамены в школе и только потом ЕНТ. Если они, конечно, хотят поступить в вуз, сообщает КТК.

Экзамены в школе состоят из пяти предметов: 4 обязательных и один на выбор. ЕНТ тоже включает в себя пять дисциплин, но уже три обязательных и две профильных.

«В обязательные входят история Казахстана (20 вопросов), грамотность чтения (20 вопросов) и математическая грамотность (20 вопросов). Два предмета по выбору зависят от профиля, каждый из которых содержит по 30 вопросов. В итоге получается 120 вопросов, при этом, согласно новому формату, за счет вариаций тестовых вопросов можно набрать 140 баллов. Все 140 баллов будут учитываться во время присуждения образовательных грантов», — сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов.

Проходной балл – 50 правильных ответов. Но чтобы поступить в национальные вузы нужно будет набрать минимум 65. Школьников так же будут проверять на наличие шпаргалок и сотовых телефонов. Но у тех, кого поймают, есть шанс пройти тестирование еще раз. После анализа вычеркнули почти 300 некорректных вопросов.

Еще одним новшеством станет то, что знак «Алтын белгі» будет выдаваться в школе сразу после сдачи выпускных экзаменов. Они по всей стране начнутся 29 мая и завершатся 10 июня. А вот ЕНТ будет проходить с 20 июня по 1 июля.