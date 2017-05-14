Лавров прокомментировал шумиху вокруг фото с Трампом

Отвечая на вопрос о причинах шумихи, глава МИД ответил, что не знает их.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, разразившийся из-за публикации фотографий с его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал журналистам, передает в воскресенье, 14 мая, ТАСС.

Отвечая на вопрос о причинах шумихи, глава МИД ответил, что не знает их. «Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», — добавил Лавров.

11 мая вокруг фотографий со встречи Трампа с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком с подачи СNN разгорелся скандал. Телеканал, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил, что американские власти якобы не ожидали, что Москва разрешит государственному агентству ТАСС публиковать фотографии из Овального кабинета.

Снимки со встречи были размещены и в соцсетях российского МИД. Вскоре официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова опровергла сообщение CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за их публикации.

Встреча российского министра с президентом США состоялась 10 мая. В Белом доме по ее итогам заявили, что Трамп выразил намерение улучшить отношения с Россией. Лавров в свою очередь назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела. В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы международной повестки дня.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости