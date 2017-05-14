Назарбаев: Другие страны могут учиться нашим отношениям с Китаем

В воскресенье, 14 мая, в Пекине состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил Председателя КНР за приглашение на Форум «Один пояс, один путь» и отметил его хорошую организацию.

- Я думаю, что Форум станет одним из главных событий этого года во всем мире. Сегодняшнее Ваше выступление на открытии Форума было весьма содержательным и дало ответ на многие вопросы сотрудничества между странами. «Один пояс, один путь» - это новая парадигма, схема сотрудничества на новом уровне, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что идея «Один пояс, один путь» - это сотрудничество не только на региональном уровне, но и взаимодействие между странами разных континентов.

- В этом поясе принимают участие более 60 стран, охватывающих 45% населения мира. Двустороннее и многостороннее сотрудничество между Казахстаном и КНР стало образцовым, и другие страны могут у нас учиться, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений между двумя государствами и выразил уверенность в дальнейшем их укреплении на более высоком уровне.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения региональной и кибербезопасности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Си Цзиньпин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад Казахстана в процесс урегулирования сирийского конфликта.

Председатель КНР отметил успешность программы «Нурлы жол», а также актуальность международной инициативы СВМДА.

Лидер КНР подтвердил готовность посетить Казахстан с официальным визитом, принять участие в саммите ШОС и открытии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Главы государств обсудили также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено темам увеличения товарооборота и сотрудничества в области промышленности, инноваций, транспорта и энергетики.

Фото russian.people.com.cn