В Казнете обсуждают видео с конем в подъезде

Парень на коне поднимается в квартиру по лестнице в подъезде многоэтажного дома.

В Казнете опубликован видеоролик, где наездник поднимается на коне по подъездной лестнице, сообщает Zakon.kz.

Видео размещено на странице kazakh_video в Instagram. В каком городе Казахстана происходит действие, неизвестно.

Молодой человек на коне поднимается наверх. В руках у него нечто, похожее на тушу барана. Не исключено, что после игры «Кокпар» парень отправился сразу домой.

Большинство комментаторов осудили джигита, поскольку животное может испражниться прямо в подъезде.