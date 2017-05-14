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В Казнете обсуждают видео с конем в подъезде

14 мая 2017, 18:09

Парень на коне поднимается в квартиру по лестнице в подъезде многоэтажного дома.

В Казнете опубликован видеоролик, где наездник поднимается на коне по подъездной лестнице, сообщает Zakon.kz.

Видео размещено на странице kazakh_video в Instagram. В каком городе Казахстана происходит действие, неизвестно.

Молодой человек на коне поднимается наверх. В руках у него нечто, похожее на тушу барана. Не исключено, что после игры «Кокпар» парень отправился сразу домой.

Большинство комментаторов осудили джигита, поскольку животное может испражниться прямо в подъезде.


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